Учёные изобрели идеальный писсуар, от которого не летят брызги

Лабораторные испытания с использованием струи воды помогли физикам определить идеальный угол, чтобы свести к минимуму брызги из писсуара. Так учёные пришли к созданию удлинённой конструкции.

Исследователи проверили различные формы писсуаров, в том числе изобретённые ими и коммерческие. Количество брызг они измеряли с помощью бумажных полотенец. В результате лучший писсуар оказался самым длинным и узким. Книзу он резко изгибается. По словам учёных, обычные писсуары производили в 50 раз больше брызг, чем эта конструкция.