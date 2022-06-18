Учёные изобрели колесо, которое самостоятельно катится в гору

Робот состоит из отдельных двигателей, которые соединены вместе, образуя круглую структуру. При этом каждый модуль соединён с пластиковыми ручками с резиновой лентой, расположенными таким образом, чтобы генерировать противоположный крутящий момент. Тяга отдельных двигателей генерирует круговые колебания, которые заставляют колесо растягиваться и расширяться таким образом, что позволяет ему катиться в гору.

Пока непонятно, где можно было бы на практике применять такое колесо.

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