Учёные изобрели кожу для роботов с возможностью регенерации

Главная особенность материала — его способность к тому, чтобы самовосстанавливаться. Кроме того, он биоразлагаемый, а ещё можно печатать на 3D-принтере.

Из материала можно делать мягкие датчики, которые позволят получать от роботов гораздо больше информации. Сообщается также, что новые материалы с помощью сенсоров способны обнаружить повреждения и приступить к быстрой регенерации. При этом процесс происходит при комнатной температуре.

Чтобы добиться нужного результата, специалисты отказались от углеродных чернил в пользу сенсоров, содержащих хлорид натрия. Добавление соли также повысило эластичность материала в три раза.

Помимо робототехники материал можно использовать в создании протезов.