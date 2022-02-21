Учёные изобрели кожу для роботов с возможностью регенерации

Наука и технологии
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Учёные изобрели кожу для роботов с возможностью регенерацииПри комнатной температуре
Специалисты Кембриджского университета разработали материал, который можно использовать для создания искусственной кожи и роботизированных рук.
Главная особенность материала — его способность к тому, чтобы самовосстанавливаться. Кроме того, он биоразлагаемый, а ещё можно печатать на 3D-принтере.
Из материала можно делать мягкие датчики, которые позволят получать от роботов гораздо больше информации. Сообщается также, что новые материалы с помощью сенсоров способны обнаружить повреждения и приступить к быстрой регенерации. При этом процесс происходит при комнатной температуре.
Чтобы добиться нужного результата, специалисты отказались от углеродных чернил в пользу сенсоров, содержащих хлорид натрия. Добавление соли также повысило эластичность материала в три раза.
Помимо робототехники материал можно использовать в создании протезов.
Источник: Лента.ру