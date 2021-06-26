Учёные изобрели материалы для мягких смартфонов и ноутбуков, которые будет невозможно разбить

Современные гаджеты изготавливаются из жёстких материалов, в которых применяются спаянные провода. Новая мягкая электроника заменяет эти негибкие компоненты. Благодаря этому можно достичь уровня прочности продукта, который казался невозможным несколько лет назад.

Для создания электронных схем учёные использовали так называемые капли жидкого металла. Такой подход позволяет использовать электронику повторно: все соединения в цепях можно растворить и начать всё заново.

Схемы получаются мягкими и гибкими, как кожа. Они могут продолжать работать даже при сильных повреждениях.

Конечно, эластичный смартфон ещё не создан. Но технология развивается довольно быстро, и можно надеться, что в скором времени мы увидим первый прототип.