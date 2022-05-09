Учёные изобрели металл-хамелеон

Учёные полагались на знания о том, как электроны ведут себя на поверхности. Команда успешно проверила теорию, которая гласит, что добавление и удаление электронов к одному материалу может превратить оксид металла в нечто, имитирующее свойства другого.

«Атомы очень не хотят изменять количество электронов, но мы изобрели устройство каталитического конденсатора, которое позволяет нам регулировать количество электронов на поверхности катализатора», — пояснили учёные, — «Это открывает совершенно новую возможность контролировать химию и заставить множество материалов вести себя как дорогостоящие материалы».