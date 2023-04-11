Учёные изобрели многоразовые антибактериальные салфетки

Учёные изобрели многоразовые антибактериальные салфеткиИх можно стирать до 30 раз
Большинство антимикробных салфеток выбрасываются на свалку после однократного использования. Это является ещё одной экологической угрозой. Однако исследователи из США разработали экологичные противомикробные салфетки, которые можно стирать в машинке и использовать не менее 30 раз.
Фото: Molecules (2023)
Чтобы эти салфетки можно было использовать для протирания поверхностей, их достаточно смочить водопроводной водой. В своих исследованиях учёные обнаружили, что салфетки убивают 99,9% вредных бактерий S. aureus и P. aeruginosa на поверхностях.
Чтобы повторно использовать салфетки, достаточно просто постирать их в прачечной. Учёные обнаружили, что салфетки по-прежнему успешно убивают патогены даже после 30-й стирки. Они восстанавливают свою противомикробную эффективность каждый раз, когда намокают, потому что встроенные наночастицы действуют как резервуар ионов серебра.