Учёные изобрели многоразовые антибактериальные салфетки

Чтобы эти салфетки можно было использовать для протирания поверхностей, их достаточно смочить водопроводной водой. В своих исследованиях учёные обнаружили, что салфетки убивают 99,9% вредных бактерий S. aureus и P. aeruginosa на поверхностях.

Чтобы повторно использовать салфетки, достаточно просто постирать их в прачечной. Учёные обнаружили, что салфетки по-прежнему успешно убивают патогены даже после 30-й стирки. Они восстанавливают свою противомикробную эффективность каждый раз, когда намокают, потому что встроенные наночастицы действуют как резервуар ионов серебра.