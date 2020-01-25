Учёные изобрели надёжную защиту от кариеса

О разработке рассказали специалисты из медицинского университета китайской провинции Аньхой. Исследователи изменили антимикробный пептид H5, содержащийся в слюне человека. Получившийся пептидный лак образует на зубах плёнку, которая защищает их от бактерий-виновников кариеса. Учёные также заявили, что лак может проникать в зубную эмаль, но это только к лучшему — он восстанавливает оболочку зуба.

Исследователи уже проверили новое средство на коренных зубах. Испытания подтвердили, что пептидный лак создаёт непроницаемую противомикробную плёнку на зубах на долгое время.

Стоит отметить, что данное средство уже существующее заболевание не лечит. Таким образом учёные изобрели лишь надёжную защиту от кариеса.