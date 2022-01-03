Учёные изобрели новый метод определения качественной колбасы

Иногда производители для удешевления производства добавляют мясо птицы или свинину к более дорогим сортам мяса. Но на этикетке это указывается не всегда. Поэтому учёные предложили метод определения состава колбасных изделий.

Тестирование проходит в несколько этапов. Сначала из образцов колбасы выделяют ДНК, затем к ней добавляют короткие нуклеотидные цепочки-праймеры с метками — биотином и флуоресцеином, а также реагенты для рекомбиназной полимеразной амплификации. За 15 минут количество копий определённого участка ДНК резко возрастает. Затем раствор капают на тест-полоски с молекулами стрептавидина, который избирательно связывает биотин. В итоге искомая ДНК прикрепляется на полоску. После этого к ней добавлют наночастицы золота с антителами к флуоресцеину, и после связывания наночастиц появляется окраска.

В итоге удаётся понять, есть ли в колбасе мясо птицы или свинина.