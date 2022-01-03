Наука и технологии
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Учёные изобрели новый метод определения качественной колбасы

Тест занимает полчаса
Учёные ФИЦ Биотехнологии РАН разработали быстрый тест для определения качественной колбасы. Процесс проверки занимает полчаса. При этом тест не требует дорогих реактивов и сложного оборудования.
Учёные изобрели новый метод определения качественной колбасы

Иногда производители для удешевления производства добавляют мясо птицы или свинину к более дорогим сортам мяса. Но на этикетке это указывается не всегда. Поэтому учёные предложили метод определения состава колбасных изделий.

Тестирование проходит в несколько этапов. Сначала из образцов колбасы выделяют ДНК, затем к ней добавляют короткие нуклеотидные цепочки-праймеры с метками — биотином и флуоресцеином, а также реагенты для рекомбиназной полимеразной амплификации. За 15 минут количество копий определённого участка ДНК резко возрастает. Затем раствор капают на тест-полоски с молекулами стрептавидина, который избирательно связывает биотин. В итоге искомая ДНК прикрепляется на полоску. После этого к ней добавлют наночастицы золота с антителами к флуоресцеину, и после связывания наночастиц появляется окраска.

В итоге удаётся понять, есть ли в колбасе мясо птицы или свинина.

Источник: Год науки РФ
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