Учёные изобрели полезную муку из картошки

Учёные изобрели полезную муку из картошкиИз батата, точнее
Учёные создали более полезную безглютеновую муку из сладкого картофеля. Она может сделать выпечку не такой вредной.
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Пшеничная мука используется людьми уже десятки тысяч лет и, вероятно, не исчезнет из нашего меню в ближайшее время. Но у людей с непереносимостью глютена после такой выпечки возникают боль в животе, тошнота и др. Поэтому учёные разрабатывают другие типы муки.
Так, сладкий картофель наполнен антиоксидантами и питательными веществами. Это сделало его кандидатом на ингредиент для муки. Учёные высушили разными способами сладкий картофель батат (lpomoea batatas), а затем измельчили.
Оказалось, что при выпечке в буханку хлеба высушенный при высокой температуре образец цельного помола показал более высокую антиоксидантную способность, чем обычный хлеб.