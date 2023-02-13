Наука и технологии
19:31, 13 февраля 2023
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Учёные изобрели полезную муку из картошки

Из батата, точнее

Учёные создали более полезную безглютеновую муку из сладкого картофеля. Она может сделать выпечку не такой вредной.

Учёные изобрели полезную муку из картошки

Фото: Unsplash

Пшеничная мука используется людьми уже десятки тысяч лет и, вероятно, не исчезнет из нашего меню в ближайшее время. Но у людей с непереносимостью глютена после такой выпечки возникают боль в животе, тошнота и др. Поэтому учёные разрабатывают другие типы муки.

Так, сладкий картофель наполнен антиоксидантами и питательными веществами. Это сделало его кандидатом на ингредиент для муки. Учёные высушили разными способами сладкий картофель батат (lpomoea batatas), а затем измельчили.

Оказалось, что при выпечке в буханку хлеба высушенный при высокой температуре образец цельного помола показал более высокую антиоксидантную способность, чем обычный хлеб.

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