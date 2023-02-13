Учёные изобрели полезную муку из картошки

Пшеничная мука используется людьми уже десятки тысяч лет и, вероятно, не исчезнет из нашего меню в ближайшее время. Но у людей с непереносимостью глютена после такой выпечки возникают боль в животе, тошнота и др. Поэтому учёные разрабатывают другие типы муки.

Так, сладкий картофель наполнен антиоксидантами и питательными веществами. Это сделало его кандидатом на ингредиент для муки. Учёные высушили разными способами сладкий картофель батат (lpomoea batatas), а затем измельчили.

Оказалось, что при выпечке в буханку хлеба высушенный при высокой температуре образец цельного помола показал более высокую антиоксидантную способность, чем обычный хлеб.