Учёные изобрели полезную помаду для губ. Вот чем она уникальна

Исследовательская группа смешала экстракт клюквы с кремовой основой для губной помады, которая содержала масло ши, витамин Е, провитамин В5, масло бабассу и масло авокадо. В экспериментах помаду проверяли на культурах, содержащих разные вирусы, бактерии и один вид грибков. Патогены полностью инактивировались в течение минуты или пяти часов после контакта с кремом, содержащим клюкву.