Учёные изобрели полезную помаду для губ. Вот чем она уникальна

13:20, 17 декабря 2022
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Учёные изобрели полезную помаду для губ. Вот чем она уникальнаКажется, ею могут пользоваться сразу несколько людей
Учёные добавили в состав помады экстракт клюквы. Получившееся средство быстро инактивирует болезнетворные вирусы, бактерии и грибки.
Фото: Unsplash
Исследовательская группа смешала экстракт клюквы с кремовой основой для губной помады, которая содержала масло ши, витамин Е, провитамин В5, масло бабассу и масло авокадо. В экспериментах помаду проверяли на культурах, содержащих разные вирусы, бактерии и один вид грибков. Патогены полностью инактивировались в течение минуты или пяти часов после контакта с кремом, содержащим клюкву.
ACS Applied Materials & Interfaces (2022)
Исследователи предполагают, что их новая формула помады может обеспечить защиту от различных болезнетворных микроорганизмов.