Учёные изобрели пробиотик, который защищает внутренние органы от воздействия алкоголя

Учёные изобрели пробиотик, который защищает внутренние органы от воздействия алкоголяПроверили на мышах
Потребление алкоголя вызывает воспаление кишечника и оставляет организм с кучей токсичных побочных продуктов, что со временем может серьёзно навредить здоровью. Недавно группа китайских исследователей испытала модифицированную пробиотическую добавку, которая, по их словам, может защитить мышей, а однажды, возможно, и людей, от острых последствий чрезмерного употребления алкоголя.
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Исследователей интересовала Lactococcus lactis, или молочный лактококк, бактерия, используемая для производства сыра. Внеся дополнительную генетическую инструкцию в крошечный геном L. lactis, учёные добились того, чтобы начал производиться человеческий фермент ADH1B. Затем бактерию протестировали на мышах, подвергшихся воздействию различных уровней алкоголя.
Мыши, получавшие модифицированный пробиотик, выздоравливали от воздействия алкоголя быстрее, чем другие. Исследователи предполагают, что пробиотик метаболизирует алкоголь в кишечнике, тем самым уменьшая количество спирта, всасываемого в кровоток.