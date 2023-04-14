Учёные изобрели пробиотик, который защищает внутренние органы от воздействия алкоголя

Исследователей интересовала Lactococcus lactis, или молочный лактококк, бактерия, используемая для производства сыра. Внеся дополнительную генетическую инструкцию в крошечный геном L. lactis, учёные добились того, чтобы начал производиться человеческий фермент ADH1B. Затем бактерию протестировали на мышах, подвергшихся воздействию различных уровней алкоголя.

Мыши, получавшие модифицированный пробиотик, выздоравливали от воздействия алкоголя быстрее, чем другие. Исследователи предполагают, что пробиотик метаболизирует алкоголь в кишечнике, тем самым уменьшая количество спирта, всасываемого в кровоток.