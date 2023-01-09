Учёные изобрели совершенно новый способ охлаждения вещей

Новый метод использует преимущества того, как энергия хранится или выделяется, когда материал меняет фазу. То есть когда, например, твёрдый лёд превращается в жидкую воду. Мы не замечаем, что плавление поглощает тепло из окружающей среды, эффективно охлаждая её.

Один из способов заставить лёд таять без нагрева — добавить несколько заряженных частиц или ионов. Исследователи смоделировали теорию ионокалорического цикла, чтобы показать, как она потенциально может улучшать эффективность используемых сегодня хладагентов. Ток, проходящий через систему, перемещал бы в ней ионы, сдвигая температуру плавления материала.

Теперь исследователям необходимо перенести технологию из лаборатории в практические системы.