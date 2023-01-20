Учёные изобрели умную трость для слепых

14:08, 20 января 2023
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Учёные изобрели умную трость для слепыхВ неё встроена камера
Инженеры из Университета Колорадо в Боулдере с помощью алгоритмов искусственного интеллекта разработали новую трость для слепых или слабовидящих людей.
Фото: University of Colorado at Boulder
Исследователи говорят, что их «умная» трость однажды сможет помочь слепым людям купить коробку хлопьев в продуктовом магазине или выбрать свободное место в переполненном кафетерии.
В трость встроена камера, изображение с которой обрабатывается с помощью компьютерного зрения. Определив направление, устройство использует вибрацию ручки и голосовые указания, чтобы помогать ориентироваться незрячим.