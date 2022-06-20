Учёные изобрели уникальную иглу для глазных инъекций

Научный термин для инъекции в глаз — интравитреальная инъекция (ИВИ). При ней лекарственные вещества вводятся прямо внутрь глаза, в стекловидное тело. В настоящее время некоторые болезни требуют многократных инъекций препарата. Учёные же создали ультратонкую микроиглу, которая фактически остаётся в глазу и в итоге разлагается там без следа.

Микроигла имеет гидрогелевую «пробку», которая запечатывает созданное отверстие. Это позволяет избежать возможного заражения в будущем. Исследователи уже протестировали новую систему. Сначала команда ввела микроиглы отдельно в глаза свиней. Отверстие оказалось закрыто после инъекции, и лекарство (в данном случае пурпурный краситель) распространилось через глаз, как и предполагалось. Затем учёные пошли ещё дальше, внедрив микроиглы в живых свиней. Никакого воспаления и побочных эффектов у них не наблюдалось.