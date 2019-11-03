Наука и технологии
Сегодня 15:29
Учёные изучат влияние космоса на вино
На МКС окажутся 12 бутылок
На Международную космическую станцию (МКС) отправились 12 бутылок бордосского вина. Но не для потехи космонавтов, а во имя науки.
Бутылки вина были включены в состав груза корабля Cygnus, запущенного в субботу на ракете Antares с космодрома на острове Уоллопс в штате Вирджиния. Вино пить на орбите не будут. Вместо этого за напитком будут целый год наблюдать с целью изучить влияние на него микрогравитации и космической среды.
Исследователи считают, что эксперимент поможет им лучше понять процессы, происходящие во время созревания вин. Да и в целом, расширит представление науки об эволюции организмов. Ведь в вине содержатся дрожжи и бактерии. Полученные знания, по словам учёных, могут быть использованы для разработки средств защиты растений в условиях климатических изменений.