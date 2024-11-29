Учёные изучили ископаемые кал и рвоту динозавров: что удалось узнать

Исследование показало, что крупные травоядные динозавры, такие как зауроподы, употребляли в пищу различные растения, включая папоротники и даже древесный уголь, который, возможно, помогал им защищаться от токсинов. Удивительно, но некоторые растительные окаменелости, найденные в копролитах, не соответствовали местной флоре, что говорит о том, что динозавры питались не в тех местах, где были найдены их отходы.

Продолжая исследовать эти древние останки, ученые надеются раскрыть еще больше тайн о жизни на Пангее и взаимодействии динозавров с окружающей средой.