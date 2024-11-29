Учёные изучили ископаемые кал и рвоту динозавров: что удалось узнать

Опубликовано 29 ноября 2024, 10:301 мин.
Учёные изучили ископаемые кал и рвоту динозавров: что удалось узнатьУдивительные диеты юрского периода
Группа палеонтологов, изучая копролиты и окаменевшую рвоту, открыла удивительные сведения о рационе и экосистемах ранних динозавров. Исследование, опубликованное в журнале Nature, показывает, как «синхротронная съемка» этих древних отложений, собранных в течение 25 лет на территории современной Польши, изменила понимание экологии динозавров во время перехода от триасового к юрскому периоду, около 230 миллионов лет назад.
Исследование показало, что крупные травоядные динозавры, такие как зауроподы, употребляли в пищу различные растения, включая папоротники и даже древесный уголь, который, возможно, помогал им защищаться от токсинов. Удивительно, но некоторые растительные окаменелости, найденные в копролитах, не соответствовали местной флоре, что говорит о том, что динозавры питались не в тех местах, где были найдены их отходы.
Продолжая исследовать эти древние останки, ученые надеются раскрыть еще больше тайн о жизни на Пангее и взаимодействии динозавров с окружающей средой.