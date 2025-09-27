Учёные изучили любителей видео про теории заговоров в TikTok и YouTube

Опубликовано 27 сентября 2025, 23:151 мин.
Учёные изучили любителей видео про теории заговоров в TikTok и YouTubeКонспирологический контент в TikTok и YouTube подпитывает недоверие к институтам
Новое исследование Мичиганского университета показало, что пользователи TikTok и YouTube, которые специально ищут конспирологический контент, чаще сталкиваются с «антиэлитными» настроениями — недоверием к власти, СМИ или медицине.
Для обычного пользователя такие видео почти не встречаются: менее 1% роликов в ленте «Для вас» содержит подобные идеи. Однако среди конспирологических видео «антиэлитная риторика» появляется почти в половине случаев.
Исследователи собрали почти 27 тысяч видео и более 200 тысяч комментариев за два года. Они отметили, что чаще всего авторы и комментаторы критикуют абстрактные силы вроде «правительства», «большой фармы» или «них», хотя иногда упоминаются и конкретные организации, например NASA.
Важно, что большинство комментариев под такими видео выражали согласие, даже если высказывания были «спорными».
В будущем учёные планируют изучить, как подобный контент распространяется и на других соц.платформах.