Учёные изучили накопление странных разрядов на спутниках

Опубликовано 04 сентября 2025, 21:051 мин.
Учёные изучили накопление странных разрядов на спутникахВыяснили причину опасных электрических разрядов на спутниках
Учёные впервые показали, что число электрических разрядов на спутниках напрямую связано с количеством электронов в окружающем космическом пространстве. Эти разряды, называемые SED (Spacecraft Environment Discharges), могут повреждать электронику и системы связи на борту.
Учёные использовали данные со спутника STP-Sat6, который оснащён двумя датчиками: один измеряет активность электронов, другой — радиочастотные сигналы. Разряды возникают из-за накопления зарядов на поверхности спутника, напоминающего статическое электричество на Земле. Когда энергия достигает определённого уровня, происходит разряд.
Анализ более чем года данных показал, что пики активности электронов совпадали с всплесками SED. В трёх четвертях случаев рост активности электронов предшествовал разрядам на 24−45 минут. Это говорит о том, что создают условия для разряда низкоэнергетические электроны, пишут исследователи.
Открытие даёт шанс разрабатывать системы прогнозирования и защиты спутников.