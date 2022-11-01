Учёные изучили пенисы на старых картинах. И пришли к интересному выводу

Учёные собрали 160 картин с обнажёнными мужчинами. Их авторами были итальянцы, французы и британцы. Картины писали в период с XV по XXI век. Предметы искусства разделили на три группы: эпоха Возрождения (1400–1599 годы), эпоха барокко, рококо и импрессионизма (1600–1899 годы) и современное искусство (1900–2020 годы).

У картин первых двух групп учёные не нашли статистически значимых различий в размерах изображённых пенисов. А вот половые члены на картинах современного искусства были значительно больше. Размер начал увеличиваться в XIX веке и достиг максимума в XX и XXI.

Учёные считают, что на представления о том, каким должен быть половой член, влияют средства массовой информации, интернет, реклама и порнография.