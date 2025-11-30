Учёные изучили первую карту по Библии 1525 года

Профессор Ветхого Завета Натан Макдональд объясняет, что карта Лукаса Кранаха Старшего не только придала Библии черты книги эпохи Ренессанса, но и помогла людям «по-новому воспринимать разделение территорий». В то время знания о географии Ближнего Востока в Европе были ограничены, но включение карты помогало читателям представить, где происходили библейские события.

На карте были отмечены стоянки народа Израиля в пустыне и разделение Земли обетованной между двенадцатью коленами. Хотя описание границ в библейских текстах не всегда последовательное, карта «делала историю более понятной», считает эксперт. В период Реформации (когда многие религиозные изображения запрещались) такие карты стали своеобразным «виртуальным паломничеством».

Со временем линии на библейских картах начали влиять на создание карт современного мира. Они стали восприниматься как политические границы, хотя изначально имели духовное значение. Эти представления позже переносили и на саму Библию.