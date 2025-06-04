Учёные изучили регулярное употребление алкоголя среди птиц

Опубликовано 04 июня 2025, 20:091 мин.
Учёные изучили регулярное употребление алкоголя среди птицПтицы могут регулярно пить алкоголь из фруктов и нектара — в небольших дозах
Учёные из Калифорнии исследовали, употребляют ли птицы алкоголь в природе. Оказалось, что некоторые виды действительно регулярно получают спирт — он образуется естественным образом при брожении сладких фруктов и нектара, которыми питаются птицы.
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В новом исследовании, опубликованном в журнале Ecological and Evolutionary Physiology, учёные анализировали перья и печень 17 видов птиц, чтобы обнаружить продукт переработки алкоголя — этилглюкуронид (EtG). Его наличие говорит о том, что птица недавно употребляла алкоголь. Особенно высокие показатели были у колибри, питающихся нектаром.
Интересно, что следы алкоголя нашли и у птиц, которые питаются семенами или насекомыми. Это говорит о том, что контакт с этанолом в природе встречается чаще, чем считалось ранее.
Авторы также отмечают, что уличные поилки с сахарной водой для птиц могут становиться источником алкоголя, если жидкость начинает бродить. Это может объяснить высокий уровень EtG у колибри из городских районов.