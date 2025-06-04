Учёные изучили регулярное употребление алкоголя среди птиц

В новом исследовании, опубликованном в журнале Ecological and Evolutionary Physiology, учёные анализировали перья и печень 17 видов птиц, чтобы обнаружить продукт переработки алкоголя — этилглюкуронид (EtG). Его наличие говорит о том, что птица недавно употребляла алкоголь. Особенно высокие показатели были у колибри, питающихся нектаром.

Интересно, что следы алкоголя нашли и у птиц, которые питаются семенами или насекомыми. Это говорит о том, что контакт с этанолом в природе встречается чаще, чем считалось ранее.

Авторы также отмечают, что уличные поилки с сахарной водой для птиц могут становиться источником алкоголя, если жидкость начинает бродить. Это может объяснить высокий уровень EtG у колибри из городских районов.