Учёные изучили зрение моллюсков при помощи очков для кинотеатра
Такие очки знакомы многим по детским журналам со стереоизображениями. Разновидности 3D-очков используются и в кинотеатрах.
Глаза каракатиц, конечно, устроены иначе, чем у людей. Но между нашим зрением и зрением моллюсков есть кое-что общее: стереопсис. То есть механизм восприятия глубины пространства, для которого необходимо получать изображения от обоих глаз одновременно. Правда, у каракатицы этот механизм сам по себе иной.
Глаза человека всегда смотрят вперёд, поэтому обзор у них ограничен. Глаза моллюсков могут смотреть и в разные стороны, что даёт им обзор в 360 градусов, а могут и прямо. Учёные предположили, что это позволяет животным использовать стереопсис. Чтобы проверить гипотезу, исследователи создали крошечные 3D-очки и надели их на 14 каракатиц.
Naked Science
Затем перед аквариумом разместили экран, на котором проигрывалось видео с двумя креветками разного цвета. В случае, если бы моллюски использовали стереопсис как люди, то бы стали видеть креветок ближе, чем они есть (как мы в кинотеатре). Тогда каракатицы начали бы пытаться поймать добычу, ударяя щупальцами в то место, куда смещается картинка.
Именно это и увидели учёные. Таким образом каракатица стала вторым известным беспозвоночным, использующим стереопсис для определения расстояния (первый — богомол).