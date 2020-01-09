Учёные изучили зрение моллюсков при помощи очков для кинотеатра

Такие очки знакомы многим по детским журналам со стереоизображениями. Разновидности 3D-очков используются и в кинотеатрах.

Глаза каракатиц, конечно, устроены иначе, чем у людей. Но между нашим зрением и зрением моллюсков есть кое-что общее: стереопсис. То есть механизм восприятия глубины пространства, для которого необходимо получать изображения от обоих глаз одновременно. Правда, у каракатицы этот механизм сам по себе иной.

Глаза человека всегда смотрят вперёд, поэтому обзор у них ограничен. Глаза моллюсков могут смотреть и в разные стороны, что даёт им обзор в 360 градусов, а могут и прямо. Учёные предположили, что это позволяет животным использовать стереопсис. Чтобы проверить гипотезу, исследователи создали крошечные 3D-очки и надели их на 14 каракатиц.