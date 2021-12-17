Учёные: к концу века исчезнут 1500 языков

Всего в мире сейчас насчитывается 7000 признанных языков. Около половины из них в настоящее время находятся под угрозой исчезновения. Учёные обнаружили, что без немедленного вмешательства к концу этого столетия 1500 языков могут исчезнуть. Авторы работы выделили 51 фактор или предиктор, указывающий на то, пропадёт ли язык. Среди них были и довольно неожиданные, например, плотность дорог. Кроме того, оказалось, что чем больше дорог, соединяющих деревню с городами, тем выше риск исчезновения языков.

Исследователи заявили, что необходимо разрабатывать учебные программы, поддерживающие двуязычное образование. Они отметили, что на многих из языков, которые, по прогнозам, исчезнут в этом столетии, по-прежнему свободно говорят.