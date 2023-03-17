Учёные: химические чистящие средства могут быть основной причиной болезни Паркинсона

Ранее ТХЭ связали с повышенным риском рака и выкидышей, поэтому теперь вещество не используется так широко, как раньше, Теперь же исследователи говорят, что роль трихлорэтилен в болезни Паркинсона в значительной степени упускалась из виду.

Учёные рассказали, что, согласно исследованиям, у тех, кто подвергался воздействию ТХЭ, вероятность развития болезни Паркинсона была в пять раз выше. «Время между воздействием и началом заболевания может составлять десятилетия», — пишут авторы.

Команда, стоящая за новой научной работой, хочет добиться полного запрета на ТХЭ и тесно связанного с ним перхлорэтилена (ПХЭ), а также обеззараживания мест, где воздействие ТХЭ происходило в прошлом. Это вещество содержится в средствах для чистки ковров и тканей, хлорированной воде и т.д.