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Учёные клонировали умершего 30 лет назад хорька исчезающего вида
Черноногого хорька
Учёные из США впервые клонировали умершего 30 лет назад черноногого хорька. Это животное исчезающего вида.
Сообщается, что результат работы исследователей — хорёк по имени Элизабет Энн — родился ещё в декабре 2020 года. Учёные однако рассказали о достижении лишь сейчас.
Для клонирования использовали генетический материал хорька по имени Уилла. Она умерла в 1988 году. Тогда ткани животного отправили в криобанк Zoo Global в Сан-Диего.
Суррогатной матерью клона стал домашний хорёк. Известно, что было два клонированных животных, но второе не выжило.
Черноногие хорьки стали исчезающим видом поэтому, что владельцы ранчо начали уничтожать луговых собачек — пищу харьков. Вымершим видом животных признали в 1979 году, но позже нашли ещё представителей вида.