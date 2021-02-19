Учёные клонировали умершего 30 лет назад хорька исчезающего вида

Сообщается, что результат работы исследователей — хорёк по имени Элизабет Энн — родился ещё в декабре 2020 года. Учёные однако рассказали о достижении лишь сейчас.

Для клонирования использовали генетический материал хорька по имени Уилла. Она умерла в 1988 году. Тогда ткани животного отправили в криобанк Zoo Global в Сан-Диего.

Суррогатной матерью клона стал домашний хорёк. Известно, что было два клонированных животных, но второе не выжило.

Черноногие хорьки стали исчезающим видом поэтому, что владельцы ранчо начали уничтожать луговых собачек — пищу харьков. Вымершим видом животных признали в 1979 году, но позже нашли ещё представителей вида.