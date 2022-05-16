Учёные: кошки помнят имена друг друга

«То, что мы обнаружили, просто поразительно», — отметил один из авторов исследования. В экспериментах учёные изучали кошек, которые жили с другими животными в одном помещении: доме или котокафе. Исследователи показывали котам изображение знакомой кошки из того же дома/кафе. В то же время воспроизводилась запись голоса, который называл имя животного на экране или любое другое имя.

Оказалось, что домашние кошки-участницы эксперимента дольше смотрели на экран компьютера, если голос произносил незнакомое имя. Вероятно, они были озадачены или заинтригованы несоответствием изображения кошки и имени. При этом животные из котокафе не демонстрировали такой задержки, может быть, потому, что они жили вместе со многими другими кошками. «Только домашние кошки ожидали увидеть конкретную кошачью морду, услышав имя», — пишут исследователи.

В другом эксперименте исследователи провели аналогичный тест, но вместо животного показывали изображение человека, с которым жил кот, и одновременно произносили его или чужое имя. В этом случае испытуемые тоже уделяли больше внимания экрану компьютера, когда наблюдали несоответствие между изображением и именем. Правда, этот эффект был сильнее, если кошка проживала в домохозяйствах с большим количеством людей: вероятно, так она чаще слышала имена хозяев.