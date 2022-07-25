Учёные: критерий красоты по «золотому сечению» — полная чушь

Чтобы изучить «привлекательные» лица, Марквардт измерил пропорции киноактёров и моделей. Якобы они подходили под стандарт. С тех пор утверждения Марквардта были опровергнуты, а критерий золотого сечения подвергся сомнению.

Во-первых, пластический хирург не учитывал людей разных этничностей, лица которых вряд ли будут соответствовать полученной маске. При этом восприятие красоты зависит от культурных факторов. Во-вторых, в настоящее время нет никаких доказательств того, что золотое сечение определяет красоту лица или любую визуальную красоту в этом отношении. Вы можете проверить это самостоятельно. Ниже представлены прямоугольники с соотношениями φи:1, 3:2, 1,414:1, 4:3 и 1:1. Красивее ли какой-то из них?