Учёные: курильщики — более одинокие люди

Наука и технологии
Сегодня в 14:57
1 мин.
Учёные: курильщики — более одинокие людиНесмотря на стереотипы о социальной роли курения
Учёные опровергли идею того, что курение способствует социализации. Как оказалось, курильщики под старость становятся более одинокими людьми.
Авторы новой научной работы использовали данные английского исследования старения (English Longitudinal Study of Ageing, ELSA), в котором участвовали 8780 англичан в возрасте 50 лет и старше. Они также оценивали степень одиночества по шкале UCLA. Всех участников спрашивали, как часто они общаются с друзьями, знакомыми и родственниками, посещают кинотеатры, музеи, ходят на собрания жильцов дома, в церковь, состоят ли в политических партиях, посещают ли вечерние занятия, спортзалы, клубы по интересам и т.д.
Оказалось, что курильщики более склонны к одиночеству и социальной изоляции. Такие люди реже общались с семьёй и друзьями, а также меньше участвовали в общественной жизни. Кроме того, курильщики чаще жили в одиночестве.
Источник: N+1