Учёные: курильщики — более одинокие люди

Авторы новой научной работы использовали данные английского исследования старения (English Longitudinal Study of Ageing, ELSA), в котором участвовали 8780 англичан в возрасте 50 лет и старше. Они также оценивали степень одиночества по шкале UCLA. Всех участников спрашивали, как часто они общаются с друзьями, знакомыми и родственниками, посещают кинотеатры, музеи, ходят на собрания жильцов дома, в церковь, состоят ли в политических партиях, посещают ли вечерние занятия, спортзалы, клубы по интересам и т.д.

Оказалось, что курильщики более склонны к одиночеству и социальной изоляции. Такие люди реже общались с семьёй и друзьями, а также меньше участвовали в общественной жизни. Кроме того, курильщики чаще жили в одиночестве.