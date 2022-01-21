Учёные: «ледник судного дня» необратимо тает

Сейчас Холланд находится на борту ледокола, плывущего к леднику Туэйтса. Температура и уровень солёности подскажут учёным, как быстро тает ледник.

Исследователи пояснили, что айсберги влияют на физические и биологические свойства океана в месте, где они дрейфуют, в зависимости от степени таяния. Работа Холланда и команды может помочь смоделировать распад других крупных ледников.

Что касается Туэйтса, то ещё в 2014 году учёные признали: ледник необратимо тает. Осталось узнать, сколько времени у нас ещё есть.