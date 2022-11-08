Учёные: летние лагеря помогают развитию альтруизма у детей

20:03, 08 ноября 2022
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Учёные: летние лагеря помогают развитию альтруизма у детейВозможно, вы замечали это и на себе
Учёные обнаружили, что пребывание в летних лагерях может способствовать тому, что у детей разовьётся альтруизм, то есть готовность бескорыстно действовать на пользу другим.
Психологи из Женевского университета (UNIGE) опросили 256 детей в возрасте от 6 до 16 лет. Им задавали такие вопросы: «в какой степени вы готовы помочь незнакомцу найти дорогу?» или «помогли бы вы другу с домашним заданием?». Дети проходили опросник дважды: в начале и в конце лагерного периода.
Сравнение показало, что после лагеря ответы детей стали более альтруистичными.