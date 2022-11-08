Учёные: летние лагеря помогают развитию альтруизма у детей

Психологи из Женевского университета (UNIGE) опросили 256 детей в возрасте от 6 до 16 лет. Им задавали такие вопросы: «в какой степени вы готовы помочь незнакомцу найти дорогу?» или «помогли бы вы другу с домашним заданием?». Дети проходили опросник дважды: в начале и в конце лагерного периода.

Сравнение показало, что после лагеря ответы детей стали более альтруистичными.