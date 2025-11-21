Учёные: люди эволюционируют слишком медленно для созданного ими мира

Так, учёные из Цюрихского университета проанализировали данные о здоровье, урбанизации и образе жизни и пришли к выводу: многие проблемы, включая снижение рождаемости и рост хронических воспалительных заболеваний, связаны с тем, что мы «слишком резко изменили условия жизни за короткое время».

Когда-то люди сталкивались со стрессом лишь время от времени — например, убегая от хищника. Сейчас же мы почти постоянно находимся в состоянии «тревоги» из-за шума, трафика, работы, соцсетей, загрязнения, яркого света, малоподвижности и избытка информации. Наш организм реагирует на эти раздражители так же, как на опасность в древности, но не получает возможности «выключить» стресс.

Такое длительное «напряжение» нарушает работу нервной и гормональной систем, увеличивает риск тревожных расстройств и хронических болезней.

