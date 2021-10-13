Учёные: люди начали курить табак ещё во времена мамонтов

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Учёные: люди начали курить табак ещё во времена мамонтовЧтобы достичь состояния изменённого сознания
Археологи из США выяснили, что коренные американцы начали курить или жевать табак раньше, чем считалось. Это случилось более 12 тысяч лет назад, ещё во времена мамонтов.
Ранее учёные считали, что люди начали употреблять табак примерно 3300 лет назад. Однако археологи на недавних раскопках нашли древние обугленные семена различных растений, в том числе дикорастущего табака. Учёные установили их возраст — около 12 300 лет. При этом мамонты исчезли около 10 тысяч лет назад. То есть люди уже курили табак в те времена, когда шерстистые большие слоновые ходили по Земле.
Интересно, что найденный археологами табак рос не в той местности, где проходили раскопки. То есть люди принесли его откуда-то издалека.
Учёные предполагают, что люди могли начать употреблять табак из религиозных побуждений — чтобы достичь состояния изменённого сознания.