Учёные: люди приближаются к уровню интеллекта, необходимому для межпланетного существования

Группа из восьми исследователей опубликовала препринт статьи, в которой заявила, что к 2371 году человечество может стать цивилизацией типа I по шкале Кардашева. В 1964 году Николай Кардашев, советский астрофизик, предложил способ классификации технологического развития цивилизаций. Основанием для разделения типов цивилизаций стал уровень их энергетического потребления, Кардашев выделил три типа различных цивилизаций.

Цивилизация типа I — это «планетарная цивилизация», которая использовала все основные формы энергии на своей родной планете. Цивилизации типа II являются «звёздными» и должны иметь возможность получать и хранить всю энергию, которую излучает их родительская звезда. Тип III называется «галактической цивилизацией» и может получить доступ и контролировать большую часть энергии, производимой всей галактикой.

Новая научная статья предполагает, что людям в конечном итоге придётся покинуть Землю, чтобы пережить какое-то будущее катастрофическое событие. А чтобы покинуть нашу планету навсегда, нам нужно использовать возобновляемые и ядерные источники энергии.