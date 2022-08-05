Учёные: людям не следует бодрствовать после полуночи

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Учёные: людям не следует бодрствовать после полуночиУ организма есть 24-часовой цикл
Многочисленные исследования свидетельствуют о том, что человеческий мозг функционирует по-другому, если он бодрствует в ночное время. После полуночи отрицательные эмоции, как правило, привлекают наше внимание больше, чем положительные. Некоторые исследователи считают, что циркадные ритмы человека в значительной степени вовлечены в эти критические изменения. Об этом они рассказали в новой научной статье.
Учёные предполагают, что человеческое тело и разум следуют естественному 24-часовому циклу активности, который влияет на наши эмоции и поведение. Иными словами, в дневное время активность мозга настроена на бодрствование, а в ночное — на сон.
Исследование, проведённое в 2020 году, показало, что ночное бодрствование является фактором риска самоубийства, «возможно, из-за нарушения циркадных ритмов». Люди также ночью чаще принимают запрещённые вещества.