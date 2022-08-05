Учёные: людям не следует бодрствовать после полуночи

Учёные предполагают, что человеческое тело и разум следуют естественному 24-часовому циклу активности, который влияет на наши эмоции и поведение. Иными словами, в дневное время активность мозга настроена на бодрствование, а в ночное — на сон.

Исследование, проведённое в 2020 году, показало, что ночное бодрствование является фактором риска самоубийства, «возможно, из-за нарушения циркадных ритмов». Люди также ночью чаще принимают запрещённые вещества.