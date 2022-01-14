Учёные: маски для лица делают людей привлекательнее

Исследователи из Кардиффского университета говорят, что это справедливо и для мужчин, и для женщин. Кроме того, учёные обнаружили, что лицо, прикрытое одноразовой хирургической маской, вероятно, будет считаться наиболее привлекательным.

Ранее некоторые исследователи считали, что защитные маски наоборот могут снижать привлекательность, так как ассоциируются с болезнью. Теперь же учёные говорят, что привлекательность людей в масках может быть связана с тем, что мы привыкли к работникам здравоохранения в этих средствах защиты, и мы ассоциируем их с людьми, занимающимися уходом за больными. «В то время, когда мы чувствуем себя уязвимыми, мы можем найти ношение медицинских масок успокаивающим и быть более позитивным по отношению к носителю», — сказали учёные.