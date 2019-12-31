Учёные массово уезжают из США в Китай

Авторы работы обнаружили, что более 16 тысяч учёных вернулись в Китай. Конкретно из США приехали обратно в 2017 году более 4500 исследователей. Эксперты узнали об этом, проанализировав базу данных научных публикаций Elsevier. Они изучали публикации учёных в научных журналах, и смотрели с какими организациями они аффилированы.

Как оказалось, китайские учёные чаще выбирали для переезда США, чем Европу, и затем с большей вероятностью возвращались домой именно из Европы. Но главное, что увидели авторы работы, — рост количество исследователей, которые вообще возвращались домой. Что интересно, те учёные, которые вернулись из-за рубежа, чаще публиковали более значимые работы.