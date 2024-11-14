Учёные: метеориты опасны не разрушениями, а риском занести на Землю новую «жизнь»

Метеориты классифицируются на три группы: каменные, железные и железокаменные. Каменные метеориты, самые распространённые, содержат древние частицы, образованные в космосе миллиарды лет назад. Они могут многое рассказать о прошлом нашей Солнечной системы. Железные метеориты, в свою очередь, представляют собой фрагменты разрушенных астероидов и впечатляют своими уникальными узорами, называемыми фигурами Видманштеттена. Железокаменные метеориты — самые редкие и считаются особенно ценными для науки.

Но наибольший интерес для исследователей представляет возможность существования на метеоритах микробов, которые способны пережить экстремальные условия космического путешествия и вхождение в атмосферу Земли. Учёные из Санкт-Петербургского государственного университета доказали, что споры земных бактерий могут выживать при прохождении через атмосферу, не погибая от высокой температуры.

Означает ли это, что внеземные микроорганизмы могут попасть на Землю вместе с метеоритом? Потенциально — да. Модели аэродинамического нагрева, созданные учеными, показывают, что бактерии и споры могут выжить в таких условиях и оказаться на Земле, где они могут мутировать и даже вызывать болезни, к которым у человечества нет иммунитета.

Кроме того, эксперименты на МКС уже показали, что бактерии, находясь в космосе, могут адаптироваться к новым условиям, мутировать и приобретать неизвестные нам свойства. Это делает их возвращение на Землю потенциально опасным.

Таким образом, падение метеорита — это не просто зрелищное явление, а возможный путь для переноса новых форм жизни на нашу планету.