Наука и технологии
Опубликовано 26 сентября 2025, 18:45
1 мин.

Учёные: микробы кишечника «разговаривают» с генами и влияют на здоровье

Показал обзор данных
Наши кишечные микробы и гены постоянно взаимодействуют, влияя на иммунитет, уровень воспаления и даже риск заболеваний. К такому выводу пришли исследователи Гавайского университета в обзоре существующих научных работ. Учёные отмечают, что микробы не меняют саму ДНК, но посылают сигналы, которые включают или выключают определённые гены.
Учёные: микробы кишечника «разговаривают» с генами и влияют на здоровье

© Ferra.ru

Это происходит несколькими способами:

  • Микробы вырабатывают витамины, помогающие клеткам управлять генами.

  • При переработке пищи они создают молекулы, которые регулируют активность генов.

  • Они обучают иммунную систему различать полезные и опасные организмы.

  • Часть сигналов помогает снижать воспаление и поддерживать здоровье кишечника.

Однако этот процесс работает и в обратную сторону: наши гены и образ жизни влияют на то, какие микробы поселяются внутри нас. Например, питание, стресс или сон меняют работу клеток, а это сказывается на составе микробиома. Поэтому у каждого человека он уникален.

Пока многие выводы основаны на опытах с животными и лабораторными моделями, поэтому точные механизмы взаимодействия остаются неясными. Тем не менее, исследователи считают, что в будущем сочетание данных о микробиоме и эпигенетике человека позволит прогнозировать болезни и подбирать лечение — от питания до терапии рака.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.