Учёные могут воскресить вымершую птицу додо

Наука и технологии
Сегодня в 17:48
1 мин.
Учёные могут воскресить вымершую птицу додоРасшифрован её геном
Учёные заявили, что смогли полностью расшифровать геном птицы додо. Они использовали образец из Музея естественной истории Копенгагена. Это может стать первым шагом на пути к воскрешению вымершей птицы.
Речь идёт о маврикийском дронте (Raphus cucullatus). Это крупные нелетающие птицы с массивными клювами. Они были истреблены к 60-м годам XVII века. Мы знаем этих птицы по мудрому Додо из книги «Алиса в Стране чудес» Льюиса Кэрролла.
Теперь учёные готовы опубликовать полную ДНК образца вымершей птицы. Воскресить её, впрочем, будет нелегко. Исследователи пояснили, что рабочий способ тут — клонирование. Однако пока непонятно, как это сделать с птицами из-за сложности их репродуктивных путей. Тем не менее, выход может быть найден. Например описывается такой вариант: отредактировать ДНК голубя и включить в него ДНК дронта.