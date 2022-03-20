Учёные могут воскресить вымершую птицу додо

Речь идёт о маврикийском дронте (Raphus cucullatus). Это крупные нелетающие птицы с массивными клювами. Они были истреблены к 60-м годам XVII века. Мы знаем этих птицы по мудрому Додо из книги «Алиса в Стране чудес» Льюиса Кэрролла.

Теперь учёные готовы опубликовать полную ДНК образца вымершей птицы. Воскресить её, впрочем, будет нелегко. Исследователи пояснили, что рабочий способ тут — клонирование. Однако пока непонятно, как это сделать с птицами из-за сложности их репродуктивных путей. Тем не менее, выход может быть найден. Например описывается такой вариант: отредактировать ДНК голубя и включить в него ДНК дронта.