Учёные могут впервые воссоздать в лаборатории космическую червоточину

Как пояснил физик, контрпортация преследует те же цели, что и телепортация, но она «замечательно делает это без каких-либо обнаруживаемых носителей информации». Если необходимо реализовать контрпортацию, нужно построить квантовый компьютер совершенно нового типа, такой, чтобы взаимодействующие стороны не обменивались частицами.

В итоге цель учёного — физически воссоздать ​​червоточину в лаборатории. Её затем можно будет использовать в качестве испытательного стенда для физических теорий, в том числе теорий квантовой гравитации.