Учёные могут впервые воссоздать в лаборатории космическую червоточину

Учёные могут впервые воссоздать в лаборатории космическую червоточинуЕсть концепция
Концепция физика из Бристольского университета под названием «контрпортация» представляет собой первый в истории практический план воссоздания в лаборатории червоточины. Под последним имеют в виду гипотетический «тоннель» в пространстве-времени.
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Как пояснил физик, контрпортация преследует те же цели, что и телепортация, но она «замечательно делает это без каких-либо обнаруживаемых носителей информации». Если необходимо реализовать контрпортацию, нужно построить квантовый компьютер совершенно нового типа, такой, чтобы взаимодействующие стороны не обменивались частицами.
В итоге цель учёного — физически воссоздать червоточину в лаборатории. Её затем можно будет использовать в качестве испытательного стенда для физических теорий, в том числе теорий квантовой гравитации.