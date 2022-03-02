Учёные: морские слоны при поиске пищи ориентируются по внутреннему «навигатору»

Как показывает исследование, результаты которого опубликованы в издании Current Biology, беременные самки морских слонов могут определять, сколько дней у них уйдёт на возвращение на свои пляжи. При этом известно, что они могут преодолевать расстояния более 10 тысяч километров, чтобы найти пищу.

В рамках нового исследования специалисты при помощи спутниковых данных изучили, когда каждая из более 100 самок северных морских слонов (Mirounga angustirostris) возвратилась домой после поиска пищи. Оказалось, что животные принимали решение о том, идти дальше или нет, на основе расстояния, которое им нужно будет ещё пройти.