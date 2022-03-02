Наука и технологии
Сегодня в 15:12
1 мин.

Учёные: морские слоны при поиске пищи ориентируются по внутреннему «навигатору»

Это выяснили американские зоологи
Согласно результатам недавнего исследования, морские слоны во время поиска пищи могут примерно оценить, сколько времени им необходимо будет потратить на возвращение к своему пляжу. Причём вне зависимости от того, далеко эти животные ушли или нет. Подробнее об этом - в материале.
Учёные: морские слоны при поиске пищи ориентируются по внутреннему «навигатору»

Как показывает исследование, результаты которого опубликованы в издании Current Biology, беременные самки морских слонов могут определять, сколько дней у них уйдёт на возвращение на свои пляжи. При этом известно, что они могут преодолевать расстояния более 10 тысяч километров, чтобы найти пищу.

В рамках нового исследования специалисты при помощи спутниковых данных изучили, когда каждая из более 100 самок северных морских слонов (Mirounga angustirostris) возвратилась домой после поиска пищи. Оказалось, что животные принимали решение о том, идти дальше или нет, на основе расстояния, которое им нужно будет ещё пройти.

Учёные: морские слоны при поиске пищи ориентируются по внутреннему «навигатору»

Получается, что морские слоны как бы «запрограммированы» на возвращение на прежнее место в зависимости от их местонахождения в настоящий момент и от времени, которое им потребуется потратить на то, чтобы достичь пляжа. Кроме того, важно отметить, что беременные самки этих животных после возвращения на пляжи в течение пяти дней рожают детёнышей.

Учёные ещё не знают ничего о механизмах, влияющих на подобное поведение морских слонов. Однако сейчас уже ясно, что у этих животных есть некий внутренний «навигатор», то есть внутреннее восприятие пространства и времени.

Источник: Научная Россия
Новости партнеров
Новости партнеров