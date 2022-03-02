Учёные: морские слоны при поиске пищи ориентируются по внутреннему «навигатору»Это выяснили американские зоологи
Как показывает исследование, результаты которого опубликованы в издании Current Biology, беременные самки морских слонов могут определять, сколько дней у них уйдёт на возвращение на свои пляжи. При этом известно, что они могут преодолевать расстояния более 10 тысяч километров, чтобы найти пищу.
В рамках нового исследования специалисты при помощи спутниковых данных изучили, когда каждая из более 100 самок северных морских слонов (Mirounga angustirostris) возвратилась домой после поиска пищи. Оказалось, что животные принимали решение о том, идти дальше или нет, на основе расстояния, которое им нужно будет ещё пройти.
Получается, что морские слоны как бы «запрограммированы» на возвращение на прежнее место в зависимости от их местонахождения в настоящий момент и от времени, которое им потребуется потратить на то, чтобы достичь пляжа. Кроме того, важно отметить, что беременные самки этих животных после возвращения на пляжи в течение пяти дней рожают детёнышей.
Учёные ещё не знают ничего о механизмах, влияющих на подобное поведение морских слонов. Однако сейчас уже ясно, что у этих животных есть некий внутренний «навигатор», то есть внутреннее восприятие пространства и времени.