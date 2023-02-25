Учёные: может произойти ещё много Больших взрывов

Сейчас многие учёные сходятся во мнении, что наблюдаемая нами сейчас Вселенная возникла примерно 14 млрд лет назад из начального сингулярного состояния. Оно резко начало расширяться — это именуют Большим взрывом — и с тех пор вселенная непрерывно расширяется и охлаждается.

Авторы новой статьи предполагают, что тёмная энергия, возможно, всегда была частью ключевого процесса Вселенной, и что Большой взрыв был просто одним из бесконечной череды других взрывов. Это фактически означает, что сингулярности никогда не было. Вселенная то расширялась, то сжималась.

Так, тёмная энергия может привести к «Большому хлопку», в результате которого Вселенная сожмётся, а потом снова «взорвётся». Это будет повторяться бесконечно.