Учёные: мы все ошибались насчёт предназначения египетских мумий

Всё большее число археологов говорят, что консервирующие эффекты мумификации, вероятно, были случайными, и обвиняют египтологов прошлого в распространении неверных представлений. Учёные теперь считают, что мумификация не предназначалась для сохранения тел для загробной жизни. Вместо этого древние египтяне просто пытались превратить своих фараонов в статуи, произведения искусства, имеющие религиозное значение.

Один из аргументов в поддержку этой теории заключается в том, что мумии некоторых правителей были явно сделаны не очень аккуратно, если предполагать, что они должны были бы ожить в загробном мире. Например, тело царя Тутанхамона было найдено прилипшим ко дну его саркофага. Скорее всего, египтяне проводили манипуляции с телами фараонов, так как считали их едва ли не богами, и эти ритуалы приближали их к данному статусу. Так, помещая органы в кувшины во время процесса бальзамирования, египтяне, возможно, намеревались наполнить их божественным духом умершего царя.