Учёные: на Землю мог упасть ещё один астероид во времена динозавров

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Учёные: на Землю мог упасть ещё один астероид во времена динозавровПрямо в океан
Учёные обнаружили на дне океана нечто, похожее на кратер от удара астероида. Этот кратер, названный «Надир», имеет тот же возраст, что и Чиксулуб, след от удара огромного астероида, который уничтожил динозавров.
Открытие поднимает вопрос о том, может ли обнаруженный кратер каким-то образом быть связан с Чиксулубом.
После идентификации кратера учёные построили компьютерные модели столкновения. Вероятно, это был астероид диаметром 400 метров. Он столкнулся с океаном глубиной 800 метров. Последствия удара в такой водоём драматичны. Столкновение должно было привести к мгновенному испарению столба воды толщиной 800 метров, а большой огненный шар должен был быть виден за сотни километров. Ударные волны были эквивалентны землетрясению силой 6,5 или 7 баллов.
Учёные предполагают, что тела Надир и Чиксулуб могли происходить от одного «родительского астероида».