Учёные: на Землю мог упасть ещё один астероид во времена динозавров

Открытие поднимает вопрос о том, может ли обнаруженный кратер каким-то образом быть связан с Чиксулубом.

После идентификации кратера учёные построили компьютерные модели столкновения. Вероятно, это был астероид диаметром 400 метров. Он столкнулся с океаном глубиной 800 метров. Последствия удара в такой водоём драматичны. Столкновение должно было привести к мгновенному испарению столба воды толщиной 800 метров, а большой огненный шар должен был быть виден за сотни километров. Ударные волны были эквивалентны землетрясению силой 6,5 или 7 баллов.

Учёные предполагают, что тела Надир и Чиксулуб могли происходить от одного «родительского астероида».