Учёные начали использовать «умные» кольца для предсказания симптомов коронавируса

Речь идёт об «умных» кольцах Oura. Компания объединилась с исследователями из Университета Западной Виргинии. Команда собирается комбинировать данные, полученные при помощи носимых устройств, с моделью искусственного интеллекта, чтобы учёные могли предсказывать появление у больных симптомов COVID-19. К ним относятся жар, кашель и усталость. Предсказывать хотят хотя бы за 24 часа до реального возникновения симптомов. Это поможет ограничить распространение коронавирусной инфекции среди медицинского персонала и других людей.

Датчики Oura будут использоваться для того, чтобы измерять температуру тела и другие показатели, вызванные стрессом. Стоит отметить, что это не первое исследование, в котором применяются «умные» кольца.