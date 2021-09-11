Наука и технологии
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Учёные начали изучать радиоактивных змей на Фукусиме

Чтобы понять, как там обстоят дела
Спустя девять лет после аварии на АЭС Фукусима-1 учёные задаются вопросом, насколько всё ещё опасна окружающая местность там. Чтобы понять это, они начали использовать змей.
Учёные начали изучать радиоактивных змей на Фукусиме

Исследователи обратили внимание на островного полоза. Учёные прикрепили к змеям GPS-трекеры и дозиметры, чтобы измерять уровень радиации. Результаты эксперимента могут помочь понять, что делать дальше с зоной отчуждения, которая сейчас огорожена.

Змеи были выбраны неспроста. Они могут быть и хищниками, и жертвами в пищевой цепи. Змеи накапливают радиоактивное загрязнение вместе с пищей, которую потребляют, и могут быть источниками загрязнения для своих убийц. В целом, если змеи подвергаются высокому уровню радиоактивности, остальная часть экосистемы тоже. Так исследователи могут получить представление об общем состоянии местности.

Учёные уже увидели, что уровни загрязнения очень различались в разных частях местности.