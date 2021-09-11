Учёные начали изучать радиоактивных змей на Фукусиме

Исследователи обратили внимание на островного полоза. Учёные прикрепили к змеям GPS-трекеры и дозиметры, чтобы измерять уровень радиации. Результаты эксперимента могут помочь понять, что делать дальше с зоной отчуждения, которая сейчас огорожена.

Змеи были выбраны неспроста. Они могут быть и хищниками, и жертвами в пищевой цепи. Змеи накапливают радиоактивное загрязнение вместе с пищей, которую потребляют, и могут быть источниками загрязнения для своих убийц. В целом, если змеи подвергаются высокому уровню радиоактивности, остальная часть экосистемы тоже. Так исследователи могут получить представление об общем состоянии местности.

Учёные уже увидели, что уровни загрязнения очень различались в разных частях местности.