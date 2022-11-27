Учёные начали извлекать воду из воздуха

Одна из проблем, замедляющих современные технологии сбора воды, заключается в том, что когда капли образуются на поверхности, им некуда деваться. Они накапливаются там, замедляя образование новых капель. Учёные нашли решение этой проблемы, которое собирает капли воды подобно тому, как плотоядное растение-кувшин пожирает насекомых.

Растение-кувшин заманивает добычу, выделяя сладкий нектар. Когда насекомое приземляется на скользкий верхний край растения, оно падает в «вазу», где переваривается. Учёные установили аналогичную «ловушку» для уже сформированных капель воды, создав несколько Т-образных каналов диаметром меньше человеческого волоса в своей тестовой системе сбора воды. Во время сбора воды капли воды образуются на самой верхней части буквы Т, которая покрыта скользкой смазкой. Затем капли соскальзывают с Т в каналы, где они собираются.

Теперь исследователям предстоит масштабировать технологию.