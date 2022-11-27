Учёные начали извлекать воду из воздуха

Учёные начали извлекать воду из воздухаЧтобы решить проблемы в засушливых районах
Исследователи разрабатывают технологию, которая может извлекать воду из воздуха. Технологии предстоит пройти долгий путь, прежде чем она будет готова для использования человеком. Но исследователи надеются однажды создать портативное устройство, которое люди смогут использовать для доступа к чистой воде во время её нехватки.
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Одна из проблем, замедляющих современные технологии сбора воды, заключается в том, что когда капли образуются на поверхности, им некуда деваться. Они накапливаются там, замедляя образование новых капель. Учёные нашли решение этой проблемы, которое собирает капли воды подобно тому, как плотоядное растение-кувшин пожирает насекомых.
Растение-кувшин заманивает добычу, выделяя сладкий нектар. Когда насекомое приземляется на скользкий верхний край растения, оно падает в «вазу», где переваривается. Учёные установили аналогичную «ловушку» для уже сформированных капель воды, создав несколько Т-образных каналов диаметром меньше человеческого волоса в своей тестовой системе сбора воды. Во время сбора воды капли воды образуются на самой верхней части буквы Т, которая покрыта скользкой смазкой. Затем капли соскальзывают с Т в каналы, где они собираются.
Теперь исследователям предстоит масштабировать технологию.