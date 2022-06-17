Учёные начали лечить рак простаты ультразвуком

Особенность ультразвука в том, что он целенаправленно повреждает ткань в определённом участке. Учёные проверили метод во второй фазе клинических испытаний. Она показала, что ультразвуковая процедура позволяет успешно контролировать развитие заболевания, а ещё и избежать многих побочных эффектов по сравнению с другими методами. Эти побочные эффекты чаще всего касаются проблем с мочеиспусканием и сексуальной жизнью.

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