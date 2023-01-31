Учёные начали проект по «воскрешению» вымершей птицы

20:27, 31 января 2023
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Учёные начали проект по «воскрешению» вымершей птицыМаврикийского дронта
Американский стартап Colossal Biosciences собрался вернуть птицу додо, которая была истреблена на острове Маврикий в 17 веке.
Фото: Wikipedia
Компания вложит 150 миллионов долларов в новый проект. Для реализации планов учёным сначала пришлось секвенировать геном дронта из образцов костей и других фрагментов. Затем им нужно будет отредактировать гены близкого живого родственника додо, никобарского голубя.
Генетически изменённая клетка затем должна быть использована для создания эмбриона, который вырастет в суррогатной матери. Учёные надеются получить детёныша в течение следующих шести лет.