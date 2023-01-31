Учёные начали проект по «воскрешению» вымершей птицы

Компания вложит 150 миллионов долларов в новый проект. Для реализации планов учёным сначала пришлось секвенировать геном дронта из образцов костей и других фрагментов. Затем им нужно будет отредактировать гены близкого живого родственника додо, никобарского голубя.

Генетически изменённая клетка затем должна быть использована для создания эмбриона, который вырастет в суррогатной матери. Учёные надеются получить детёныша в течение следующих шести лет.