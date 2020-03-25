Учёные начали усыплять лабораторных мышей из-за пандемии коронавируса

Об этом пишет журнал Science. Стоит отметить, что учёные ставят эксперименты не только на мышах, но и на других животных тоже. Однако именно мыши составляют до 95% всех подопытных объектов.

Из-за распространения коронавирусной инфекции, а точнее из-за карантинных мер с нею связанных, количество сотрудников, работающих с животными, уменьшилось. Больше не получается проводить определённые эксперименты. Для того, чтобы кормить мышей и чистить им клетки, рук тоже не хватает. Поэтому многие институты решили снизить поголовье лабораторных животных.

Единого правила для этой процедуры нет. Кто-то снижает поголовье до 60%, кто-то усыпляет всех животных, которые не понадобятся для экспериментов в ближайший месяц.